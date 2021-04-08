В Кремле заявили о нехватке мигрантов для реализации амбициозных планов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о значительном сокращении количества мигрантов на территории России за последний год. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции некоторые журналисты поинтересовались у Пескова, считают ли в Кремле рост недовольства россиян мигрантами угрозой для безопасности страны.
"Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать", – сказал пресс-секретарь.
Однако, по его словам, за 2020 год количество мигрантов резко сократилось. Сейчас в Кремле отмечают, что именно мигрантов не хватает для реализации множества амбициозных проектов.
Ранее Песков прокомментировал тему упрощения въезда мигрантов в РФ. Он переадресовал правительству РФ вопрос о допуске в страну рабочих мигрантов, отметив, что кабмин активно обсуждает эту тему.
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