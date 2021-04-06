В РФ пока не планируют обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время в России делают прививки от коронавирусной инфекции только гражданам страны. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Уточняется, что вакцинировать мигрантов в стране пока не намерены.

"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", – рассказали в Оперштабе.

Ранее сообщалось, что вакцинация домашних животных от коронавируса в будущем может стать обязательной. Инфекция способна передаваться от человека к питомцу. В Россельхознадзоре подтвердили два случая заражения кошек от человека. Один из них – в Москве.