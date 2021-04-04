Гинзбург заявил, что вакцина "Спутник Лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19

Фото: Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА Новости

Вакцина "Спутник Лайт" способна снизить риск заражения коронавирусом в два раза, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если вариант "Лайт", который представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V", использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", – заявил он в эфире канала "Россия 1".

Гинцбург отметил, что данный препарат поможет разгрузить больницы от большого количества заболевших и снизит таким образом нагрузку на отечественную систему здравоохранения.

22 марта стало известно о завершении клинических испытания вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В настоящее время препарат находится на стадии регистрации. Препарат представляет собой облегченный вариант вакцины "Спутник V", разработанной Центром имени Гамалеи.

По словам Гинцбурга, "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря этому препарату снижается вероятность тяжелого течения COVID-19. Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V".

"Спутник Лайт" создан на основе безопасной двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Его преимущества в том, что вакцинация потребуется всего одна, а антитела начнут формироваться уже через неделю и достигнут своего максимума всего через четыре недели после вакцинации.