В Минсельхозе попросили упростить въезд мигрантов в РФ для сезонных работ в поле

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Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о необходимости проработать вопрос о привлечении иностранных граждан для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве, передает РБК.

Соответствующую тему поднял первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хаутов. В Минсельхозе уточнили, что о привлечении рабочих для сезонных работ в поле просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества.

Хаутов подчеркнул, что в текущем году для эффективной работы нужно дополнительно привлечь около 38,2 тысячи иностранных рабочих. По его словам, больше всего в рабочей силе нуждаются Волгоградская и Астраханская области.

Он уточнил, что низкий процент работников из местного населения связан с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных знаний по сравнению с гражданами из стран ближнего зарубежья.

Ранее в МВД сообщили, что в России почти в два раза сократилось количество мигрантов. По данным министерства, обычно эта цифра достигает 11 миллионов человек, но сейчас насчитывается около 6 миллионов. В ведомстве подчеркнули, что вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют около миллиона человек.

По словам сотрудников МВД, трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах являются самой большой категорией иностранных граждан в РФ.

