В Минсельхозе попросили упростить въезд мигрантов в РФ для сезонных работ в поле

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о необходимости проработать вопрос о привлечении иностранных граждан для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве, передает РБК.
Соответствующую тему поднял первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хаутов. В Минсельхозе уточнили, что о привлечении рабочих для сезонных работ в поле просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества.
Хаутов подчеркнул, что в текущем году для эффективной работы нужно дополнительно привлечь около 38,2 тысячи иностранных рабочих. По его словам, больше всего в рабочей силе нуждаются Волгоградская и Астраханская области.
Он уточнил, что низкий процент работников из местного населения связан с тяжелыми условиями труда, отсутствием соответствующего опыта и минимальных знаний по сравнению с гражданами из стран ближнего зарубежья.
Ранее в МВД сообщили, что в России почти в два раза сократилось количество мигрантов. По данным министерства, обычно эта цифра достигает 11 миллионов человек, но сейчас насчитывается около 6 миллионов. В ведомстве подчеркнули, что вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют около миллиона человек.
По словам сотрудников МВД, трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах являются самой большой категорией иностранных граждан в РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: