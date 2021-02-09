Госдума ввела временные удостоверения для лиц без гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, согласно которому лица без гражданства, находящиеся в России, смогут получить временное удостоверение личности сроком на 10 лет. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Под удостоверением подразумевается документ, выданный лицу без гражданства и подтверждающий его личность и временное пребывание в РФ.

"Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, – в течение 30 дней со дня их наступления", – говорится в пояснительной записке к документу.

Если выяснится, что были предоставлены заведомо ложные сведения, временное удостоверение не выдается, а ранее выданное будет аннулировано.

Ранее в России вступил в силу федеральный закон, упрощающий получение гражданства для иностранцев. Путин подписал его в апреле 2020 года.

По новому закону лицам без гражданства, которые проживают в странах – членах бывшего СССР, не нужно предоставлять источник средств к существованию. Эта же норма касается иностранцев, которые состоят в браке с гражданами России и проживают в стране, а также имеют общих детей.