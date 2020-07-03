Россия нуждается в притоке новых граждан – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована и в притоке тех, кто нужен стране. Я уж не говорю о ветеранах, которые всей своей жизнью заслужили, но в целом, если говорить о перспективах, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди", – заявил Путин.
Он пояснил, что имеет ввиду тех граждан, которые готовы получить соответствующее образования и "влиться в рынок труда или прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной квалификации и соответствующей профессии".
Глава государства подчеркнул, что Россия также особенно заинтересована в людях, которые "чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова". Президент при этом отметил, что в большей степени дефицит кадров ощущает на себе экономическая сфера.
"Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем", – уточнил Путин.
Кроме этого, президент отметил, что много раз уже давал на этот счет всякие поручения. При этом Путин подчеркнул, что, говоря о новом притоке граждан, необходимо учитывать рынок труда в определенном регионе, в определенном месте.
"Мы должны смотреть на развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы этот приток мигрантов не нарушал права граждан России, которые проживают у себя дома, чтобы у нас не было проблем с предоставлением образовательных услуг либо с учреждениями здравоохранения. Это все непростые вопросы, но ими нужно заниматься, разумеется, мы будем это делать", – добавил Путин.
В ходе встречи с рабочей группой Владимир Путин также сообщил, что в стране не было, нет и не будет никаких ограничений религиозных и национальных, а также прав сексуальных меньшинств.
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