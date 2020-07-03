Памфилова заявила о легитимности итогов голосования по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о достверности данных прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.

По ее словам, легитимность итогов голосования бесспорна. Также она отметила, что система справилась с основными задачами при организации и проведении общероссийского голосования, которые не раз обозначали в ходе кампании.

"Справились вместе с наблюдателями, сотрудниками правоохранительных органов, представителями СМИ", – заявила Памфилова.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.

По результатам обработки 100% протоколов, за принятие поправок в основной закон проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.

Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию. Он обратил внимание, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, отметив, что современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.

