Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию

15:26
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обратился к соотечественникам, поблагодарив их за голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания оргкомитета "Победа", передает RT.
"Но прежде чем мы начнем работать, я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать: Спасибо вам большое за поддержку и доверие", – заявил Владимир Путин.
Кроме того, он обратил внимание, что после крушения СССР прошло совсем немного времени, современная Россия все еще находится в стадии становления, включая ее политическую систему.
"После крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления", – рассказал президент.
Ко всему прочему Владимир Путин отметил, что Россия во многом еще очень уязвима и требуется время для укрепления ее стабильности. "Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки", – сказал президент.
Помимо этого, он добавил, что понимает и тех, кто проголосовал против поправок. "У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием", – подчеркивает Владимир Путин.
"Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны, при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет. Жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", – уточнил президент.
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 67,97% по итогу обработки 100% протоколов. Их поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27% участников.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Оно завершилось в 21:00 по всей России.
Ранее сообщалось, что ряд регионов на следующих выборах может получить возможность голосовать дистанционно. Глава ЦИК Элла Памфилова поделилась, что дистанционное голосование, которое было опробовано в Москве и Нижегородской области, получило очень большую популярность в других регионах.
Более 65% москвичей проголосовало за поправки в Конституцию РФ
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