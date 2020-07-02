Песков назвал итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что, совершив волеизъявление, россияне выразили доверие главе государства Владимиру Путину.

"По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", – отметил Песков.

Итоговая явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 67,97%. Это следует из данных обработки 100% протоколов. 77,92% проголосовали за поправки в Конституцию. Против высказались 21,27% участников голосования.

В Москве волеизъявление совершило более 4 миллионов человек. Итоговая явка на голосование в столице составила 55,93%. Из проголосовавших горожан более 2,8 миллиона человек поддержало поправки к Конституции.

Общероссийское голосование проводилось в период с 25 июня по 1 июля. Для электронного голосования был установлен иной дедлайн – 30 июня. Этот сервис был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.