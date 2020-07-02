Более 2,8 млн москвичей проголосовали за поправки к Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 2,8 миллиона москвичей проголосовали за поправки в Конституцию, заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов.

По его словам, Мосгоризбирком признал итоги легитимными, сообщает Агентство "Москва".

Всего по итогам обработки 100% протоколов в стране поправки одобрили 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Общая явка – 65%, в Москве – 55,93%.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. Проголосовать удаленно могли жители Москвы и Нижегородской области.

Явка на электронное голосование составила 93%. Всего на него зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

Сотрудники МВД России не допустили правонарушений, способных повлиять на итоги голосования, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она заявила, что после закрытия участков полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные комиссии.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что нарушений хранения бюллетеней в ночное время не было. Она также сказала, что комиссия планирует изучить возможность организации дистанционного голосования при следующих выборах еще в некоторых регионах. По ее словам, было получено множество обращений на этот счет.