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Первый замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев заявил об отсутствии серьезных прецедентов после закрытия голосования по изменению Конституции РФ, передает Агентство "Москва".

Он напомнил, что в Москве было открыто 3 600 участков, и за время их работы в штабе разобрали десятки ситуаций, что очень мало на такое количество.

"Я считаю, что это позволяет нам говорить о том, что наш "московский стандарт" чистых выборов, о котором мы много говорили, для многих регионов стал примером для подражания. У нас сейчас есть возможность с полной уверенностью говорить, что голосование в Москве было открытым, честным и легитимным", – подчеркнул Ковалев.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня. В 21:00 общероссийское голосование завершилось по всей России, когда закрылись участки в Калининградской области.

В столице, по сведениям Мосгоризбиркома, работали 3 604 участка, из которых более 3,4 тысячи – по месту жительства, остальные – по месту временного пребывания граждан. Почти 2 тысячи участков было оборудовано КОИБами.

