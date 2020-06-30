Ни одна хакерская попытка взлома не повлияла на ход электронного голосования – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ни одна хакерская попытка взлома не повлияла на ход электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Система серьезно защищена. До того, как запустить ее в работу, апробировали ее много раз, привлекли хакеров, которые пытались нарушить работу. Мы выставили приз в два миллиона рублей хакерам, которые взломают нашу систему, но так и никто не сломал. Деньги пришлось отдать разработчикам", – рассказал мэр города.

Он отметил, что во время онлайн-голосования систему действительно пытались взломать, но ни одна попытка, по его словам, "не увенчалась успехом". Собянин добавил, что система также столкнулась с некоторыми сбоями, но это не повлияло на качество голосования, уточнив, что все желающие отдали свой голос онлайн.

"Были небольшие сбои, но никак не повлияли на качество голосования, и все, кто желал, проголосовали. То есть это вполне сформированная, защищенная, серьезная система", – пояснил глава города.

Собянин также назвал бессмысленными попытки повторно проголосовать, уточнив, что после сверки голосов один из них будет вычеркнут из списка. Градоначальник добавил, что порядка 98 тысяч граждан так и не смогли отдать свой голос онлайн из-за неточных данных.

"Любые малейшие видимые неточности данных, нестыковки данных, подозрительные телефоны, с которых регистрировались, – все это было аннулировано. Все, что мы видели на начальном этапе как некий риск, резон риска, сомнения, мы трактовали в пользу все-таки того, что есть другие возможности до голосования. Электронное голосование должно быть максимально защищено от таких рисков", – заключил Собянин.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 и завершилось 30 июня в 20:00. Явка составила 93%. Дистанционно отдать свои голоса могли жители Москвы и Нижегородской области. Всего на электронное голосование зарегистрировалось свыше 1,1 миллиона граждан.

Граждане, которые не успели принять участие в электронном голосовании, смогут это сделать 1 июля на своем участке. Узнать участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.

