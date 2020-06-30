МГИК и Общественный штаб осуществляют постоянный контроль голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием по внесению изменений в Конституцию РФ Александр Асафов рассказал о контроле за ходом голосования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На сейчас рассмотрено 426 обращений и по ним установлено порядка восьми подтвержденных нарушений. Они все, так или иначе, в СМИ были отражены, многие получили резонанс и в первый день голосования, и в последующие", – объяснил Асафов.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь, напомнил о произошедшей ситуации на участке в Лефортове. По его словам, участник голосования пришел на участок и обнаружил рядом со своей фамилией отметку, что он якобы проголосовал уже на дому.

Реут подчеркнул, что ошибку совершил человек, который вносил в книгу информацию. После данного инцидента комиссия извинилась перед голосующим, после чего внесла его в список и выдала бюллетень.

"Почему это произошло? Я вижу в этом ошибку. Просто-напросто информацию о надомном голосовании внесли не в ту строку. Повторю: за человека никто не расписывался, эту отметку вносят члены участковом комиссии, которые возвращаются с надомного голосования, это он ошибся. Просто не в ту строку вписал", – добавил Реут.

Он подчеркнул, что все бюллетени с нарушением порядка признают недействительными, их должны держать в отдельном сейф-пакете. Реут резюмировал, что "нарушения порядка голосования, порядка оформления документов никак не скажутся на итогах волеизъявления участников".

В целом, по словам представителя Оперштаба, голосование проходит в штатном режиме. Также активно работает call-центр, который принимает ежедневно около 4,5 тысячи звонков от голосующих и наблюдателей. Реут напомнил, что принять участие в дистанционном голосовании можно до 30 июня 20:00. Затем это можно будет сделать на своем участке или на дому.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

