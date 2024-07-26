Су-27 был поднят в воздух над Черным морем из-за приближения британских истребителей

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Истребитель Су-27 был поднят в воздух над акваторией Черного моря после обнаружения стратегического самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей "Тайфун" ВВС Великобритании, приближающихся к российской границе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты совершили разворот от госграницы России. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования. В министерстве напомнили, что полет истребителя РФ осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

24 июля британскими силами уже предпринималась попытка нарушить границы Российской Федерации. Тогда Су-27 также не допустил этого.

До этого истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение российской госграницы парой стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые обнаружили днем 21 июля над акваторией Баренцева моря. В результате американские бомбардировщики развернулись при приближении истребителей РФ, а российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.