Минобороны Финляндии заподозрило российский самолет в нарушении границы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский самолет заподозрили в нарушении воздушного пространства страны в Финском заливе, сообщается на сайте министерства обороны Финляндии.

По данным оборонного ведомства, самолет якобы находится в воздушном пространстве около 2 минут, в 2,5 километра от государственной границы.



"Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", – говорится в пресс-релизе.

Ранее российское Минобороны рассказали, что самолеты ВКС РФ совершили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. При этом российские ракетоносцы и бомбардировщики на некоторых участках сопровождали иностранные истребители, добавляли в МО РФ.

