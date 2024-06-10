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10 июня, 17:24

Безопасность

Самолеты ВКС РФ совершили полеты над нейтральными водами трех морей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолеты ВКС РФ совершили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, над водами трех морей пролетели российские ракетоносцы ТУ-95МС и бомбардировщики ТУ-22М3. На некоторых участках российские силы, по данным МО РФ, сопровождали иностранные истребители.

Ранее, в начале апреля, два стратегических ракетоносца Ту-95МС уже совершали полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Плановые полеты продлились около 5 часов. В это время ракетоносцев сопровождали российские истребители.

Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

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