Самолеты ВКС РФ совершили полеты над нейтральными водами трех морей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолеты ВКС РФ совершили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, над водами трех морей пролетели российские ракетоносцы ТУ-95МС и бомбардировщики ТУ-22М3. На некоторых участках российские силы, по данным МО РФ, сопровождали иностранные истребители.

Ранее, в начале апреля, два стратегических ракетоносца Ту-95МС уже совершали полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Плановые полеты продлились около 5 часов. В это время ракетоносцев сопровождали российские истребители.

