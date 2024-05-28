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28 мая, 14:49

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Генерал Кулишов: миграционный кризис спровоцировала Финляндия

В ФСБ обвинили Финляндию в миграционном кризисе на границе с РФ

Фото: 123RF/butenkow

Миграционный кризис на границе РФ и Финляндии спровоцирован Хельсинки. Об этом РИА Новости заявил первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

Он считает, что незадолго до прибытия мигрантов на границу в западной прессе и соцсетях Финляндия активно распространяла информацию о готовности предоставлять убежище всем иностранцам, в том числе тем, кто прибыл в страну незаконно. Эти публикации, указал Кулишов, стимулировали рост потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из африканских стран, Ближнего Востока и Южной Азии.

Он подчеркнул, что мигранты стали заложниками "финской пропаганды".

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен сказала, что в рамках нового закона "О выдворении" финские пограничники будут выдворять беженцев, въехавших в республику через границу с Россией, без объяснения причин обратно в РФ. Закон не коснется детей и инвалидов, а также тех, кто может подвергнуться на родине смертной казни или пыткам.

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