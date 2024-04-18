Правительство Финляндии собралось снизить до минимума пособие для беженцев

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Кабмин Финляндии направил в парламент законопроект о снижении до минимума пособия для беженцев. Об этом передает ТАСС со ссылкой на документ.

В материалах законопроекта сказано, что сумма будет снижена в зависимости от того, проживает ли человек один, в совместном домохозяйстве, имеет единоличную опеку над ребенком и является ли он ребенком.

По информации правительства, если законопроект одобрят, то он будет действовать временно. Как уточнили власти Финляндии, такая мера необходима для снижения расходов государственных средств. В материалах отмечается, что сокращение до минимума пособия позволит сэкономить более 16 миллионов евро в год.

Закон может вступить в силу в ближайшее время и будет действовать до конца 2025 года.

Ранее СМИ стало известно, что за октябрь – ноябрь прошлого года через границу с Россией прибыли 958 лиц более чем 30 национальностей, запросивших в Финляндии международную защиту. При этом еще ни один из беженцев не получил положительного решения. Уточняется, что всего имеется свыше 10 отрицательных решений.

