Финляндия не предоставила убежище ни одному беженцу, прибывшему через РФ

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Миграционная служба Финляндии в ускоренном порядке рассматривает более 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией, сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, за октябрь – ноябрь через границу с Россией прибыли 958 лиц более чем 30 национальностей, запросивших в Финляндии международную защиту. При этом еще ни один из беженцев не получил положительного решения.

Уточняется, что всего имеется свыше 10 отрицательных решений. Ускоренное рассмотрение означает, что миграционная служба считает заявление данной персоны заведомо необоснованным, поскольку при подаче не было предоставлено оснований для международной защиты.

22 ноября финская сторона решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" закрыты до 23 декабря. Позже Хельсинки закрыл последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ 30 ноября.

12 декабря стало известно, что правительство Финляндии решило открыть два КПП на границе с Россией. До 14 января будут открыты КПП "Ваалимаа" и "Ниирала". При этом отмечается, что правительство снова закроет всю восточную границу, если миграция там продолжится.

Отправление первого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на российско-финской границе запланировано на 13 декабря.

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