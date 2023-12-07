В Финляндии готовятся к скорому открытию переходов на границе с РФ – СМИ

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Пограничная служба Финляндии начинает готовиться к открытию международных автомобильных пропускных пунктов (МАПП) на границе с Россией, пишет местное издание Yle.



МАПП должны открыть 14 декабря. По словам заместителя командующего погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена, для демонтажа заграждений понадобится всего несколько часов.

"Восстановление движения не займет много времени", – заявил он порталу.

Однако все ограждения сразу убирать не станут, так как в какой-то момент на МАПП вновь могут появиться просители убежища. В таком случае пункт пропуска вновь придется закрыть, уточнил Ахтиайнен.

Ранее стало известно, что Финляндия, организовавшая строительство ограждения на границе с РФ, которое планируется завершить к 2026 году, теперь хочет ускорить работы по установке ограды.

22 ноября Финляндия приняла решение закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря. Страна закрыла последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября. Такое решение Хельсинки объяснили ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

После этого Норвегия также выразила готовность закрыть КПП "Стурскуг" на границе с Россией. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о готовности Москвы взаимодействовать с Хельсинки ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

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