Первый автобусный рейс из Петербурга в Хельсинки после открытия КПП отправится 13 декабря

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Отправление первого автобусного рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки после открытия КПП на российско-финской границе запланировано на 13 декабря, сообщает РИА Новости.

Lux Express из Петербурга должен отправиться в 23:30 по местному времени, а из Хельсинки – в 21:30.

Ранее правительство Финляндии решило открыть два КПП на границе с Россией. До 14 января будут открыты КПП "Ваалимаа" и "Ниирала". При этом отмечается, что правительство снова закроет всю восточную границу, если миграция там продолжится.

22 ноября финская сторона решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря.

Позже Хельсинки закрыл последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" на границе с РФ в 00:00 30 ноября. Такое решение власти Финляндии объяснили ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва готова взаимодействовать с Хельсинки ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП.

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