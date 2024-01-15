15 января, 17:38Политика
В Финляндии планируют добиться запрета сделок с недвижимостью с россиянами – СМИ
Фото: 123RF/elenanoeva
Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен планирует добиться запрета сделок с недвижимостью, связанной с РФ. Для этого глава ведомства ищет юридические решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу региональных изданий Uutisuomalainen.
По словам министра, страна намерена ужесточить правила лицензирования сделок для лиц и компаний, которые зарегистрированы за пределами Евросоюза и Европейской экономической зоны. Он отметил, что решения примут весной этого года.
11 января МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля. В ведомстве добавили, что финское правительство будет регулярно оценивать решение по мере развития ситуации в приграничных территориях России в сотрудничестве с ведомством и другими госорганами.
До этого глава финского Минсельхоза Сари Эссайя заявила, что КПП на границе между Финляндией и Россией будут закрытыми еще месяц. О планах финской стороны продлить закрытие границ с Россией еще на месяц ранее писала газета Helsingin Sanomat. Как отмечали источники в правительстве государства, политических и юридических препятствий для принятия этого решения нет.
В ноябре 2023 года финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ. С 30 декабря закрылся последний работающий КПП.
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