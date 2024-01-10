В Финляндии заявили, что граница с РФ останется закрытой на месяц

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КПП на границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми еще месяц. Об этом глава финского Минсельхоза Сари Эссайя заявила в интервью общественному вещателю Yle.

Решение правительства будет озвучено в четверг, 11 января, уточнила она.

О планах финской стороны продлить закрытие границ с Россией еще на месяц ранее писала газета Helsingin Sanomat. Как отмечали источники в правительстве государства, политических и юридических препятствий для принятия этого решения нет.

Сутками ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила, что Хельсинки не будет открывать КПП на границе с Россией после 14 января. Она не увидела изменений в ситуации на российско-финской границе, в связи с чем "существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта".

В ноябре финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. С 30 декабря закрылся последний работающий КПП.

Позже два пропускных пункта решили открыть. Однако спустя время из-за возобновления притока мигрантов финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

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