Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с РФ

Фото: 123RF/elenanoeva

Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после 14 января. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в эфире местного телеканала MTV3.

По ее словам, никаких изменений в ситуации на российско-финской границе не произошло, поэтому "существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью, если граница будет открыта".

Министр добавила, что финское правительство намерено продлить срок закрытия границы.

Ранее финская газета со ссылкой на свои источники заявляла, что правительство может сохранить ограничения о работе контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. По их словам, финский кабмин хочет держать границу закрытой, если на то будут юридические основания.

С октября по ноябрь в государство через границу с Россией прибыли 958 человек, просивших убежища. Но ни один из них не получил положительного решения.

В ноябре Хельсинки объявил о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Затем, с 30-го числа, закрылся и последний работающий КПП.

Позже два пропускных пункта решили открыть. Но спустя время, из-за возобновления притока мигрантов, финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

В Финляндии пообещали не изымать у россиян автомобили при въезде в страну