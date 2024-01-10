Финские пограничники задержали четырех человек на границе с Россией

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Пограничники Юго-Восточной Финляндии задержали четырех человек при попытке пересечения границы с Россией. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети X.

Инцидент произошел около общины Париккала. Произошедшее расследуют как "подозрение в нарушении государственной границы".

При этом подробностей, произошло ли нарушение госграницы со стороны РФ или Финляндии, не приводится.

В ноябре Финляндия объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Затем, с 30-го числа, закрылся и последний работающий КПП.

Позже финские власти решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Однако накануне министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что страна все же не планирует открывать КПП 14 января. По ее словам, ожидаемых изменений на границе двух стран так и не произошло.

