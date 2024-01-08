Финляндия сохранит закрытыми КПП на границе с Россией – СМИ

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Финское правительство, которое на этой неделе должно принять решение о работе контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ, может сохранить ограничения. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По их словам, "позиция правительства не изменилась: оно хочет держать границу закрытой <...> при условии, что будут найдены юридические основания для такого решения".

Ранее финские власти решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря. Позже два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря по 14 января.

До этого сообщалось, что миграционная служба республики в ускоренном порядке рассматривает свыше 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией. С октября по ноябрь в государство прибыли 958 человек. Но ни один из них не получил положительного решения.

В ноябре Хельсинки объявил о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Однако затем некоторые пропускные пункты решили открыть.

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