Пограничники Финляндии ожидают продолжения миграционного кризиса на границе в РФ

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Пограничная служба Финляндии ожидает, что миграционный кризис на границе с Россией продолжится в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

До 14 января 2024 года по решению финского правительства все КПП на границе между Финляндией и Россией остаются закрытыми. Однако Финляндия ожидает, что миграционный кризис может продлиться и после этой даты.

"Возобновление движения через пограничные пункты и ситуация будут зависеть от того, какое решение примет правительство по этому вопросу позднее", – заявили в пресс-службе.

Ранее правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря по 14 января.

До этого стало известно, что миграционная служба республики в ускоренном порядке рассматривает более 100 заявлений о предоставлении убежища от лиц, прибывших осенью через границу с Россией. С октября по ноябрь в страну прибыли 958 человек. Но ни один из них не получил положительного решения.

В ноябре финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. Однако затем некоторые пропускные пункты решили открыть.

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