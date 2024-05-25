МВД Финляндии будет высылать беженцев, прибивших через границу с РФ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В рамках нового закона "О выдворении" сотрудники пограничной службы Финляндии будут выдворять беженцев, которые въезжают в страну через границу с РФ без объяснения причин, обратно в Россию. Об этом заявила Глава МВД Финляндии Мари Рантанен в беседе с телекомпанией Yle.

Уточняется, что законопроект направили в финский парламент 21 мая, на данный момент в силу он еще не вступил. Когда это случится подача заявлений о предоставлении убежища на границе Финляндии с Россией будет приостановлена.

Однако закон не коснется уязвимой категории лиц, например, детей и инвалидов, а также людей, находящихся в опасности подвергнуться на родине смертной казни или пыткам.

Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что принятие этого закона может поспособствовать частичному открытию границ с Россией.Орпо обратил внимание, что с наступлением весны на границе не было зафиксировано увеличение числа случаев незаконного пересечения. Однако, по его данным, на территории России у границ Финляндии тысячи людей продолжают ждать возможности попасть в страну.

Финляндия в целях пресечения незаконного въезда на территорию страны закрыла 4 КПП на границе с Россией 18 ноября 2023 года. Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября.

В апреле 2024 года финский кабмин продлил закрытие контрольно-пропускных пунктов до дальнейшего уведомления. Позднее русскоязычное общество в Финляндии заявило, что готовится подать апелляцию в ЕСПЧ из-за решения о закрытии границы.