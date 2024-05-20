Премьер Финляндии Орпо не исключил частичного открытия границы с РФ

Фото: ТАСС/EPA/JUHA METSO

Финляндия рассматривает возможность частичного открытия границы с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что это может произойти после принятия закона "О выдворении".

Он отметил, что власти страны могут начать с открытия одного пограничного пункта. Если России и Финляндии удастся наладить сотрудничество, возможным станет открытие всей границы, пишет "Интерфакс".

По словам премьер-министра, Финляндия хотела бы прийти к нормализации обстановки. Тем не менее, отметил политик, в этом вопросе все зависит от России. Он уточнил, что на данный момент ситуация на границе остается без изменений.

Орпо обратил внимание, что с наступлением весны на границе не было зафиксировано увеличение числа случаев незаконного пересечения. Однако, по его данным, на территории России у границ Финляндии тысячи людей продолжают ждать возможности попасть в страну.

"Есть все основания полагать, что, если мы откроем погранпункт, люди почти наверняка прибудут туда", – подчеркнул политик.

Премьер также уточнил, что законопроект, разрешающий возвращение просителей убежища в Россию, планируется представить на рассмотрение парламента Финляндии в течение периода с 26 мая по 1 июня.

Ранее глава финского министерства обороны Антти Хяккянен заявил, что граница страны с РФ может быть открыта сразу после вступления в силу закона о беженцах. Принятие этого документа подразумевает начало действия ограничений на прием просителей убежища, которые приезжают на территорию государства со стороны границы с Россией.