Власти Финляндии в ближайшее время рассмотрят вопрос открытия Сайменского канала

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В течение ближайшего времени финские власти намерены рассмотреть вопрос открытия Сайменского канала, который проходит по территории Финляндии и России. Об этом рассказал глава офиса комиссара канала Сеппо Кюккянен, сообщает РИА Новости.

Движение прогулочных судов по данному каналу было ограничено Финляндией 15 апреля 2024 года. Соответствующее решение власти страны приняли, стремясь предотвратить нелегальную миграцию морским путем.

"Открытие канала – это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения (на пересечение границы с РФ. – Прим. ред.) будут соблюдаться и не будут затрагиваться открытием канала", – отметил Кюккянен.

Он также обратил внимание, что решение по данному вопросу, вероятно, будет принято в ближайшее время.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что в рамках нового закона "О выдворении" финские пограничники начнут высылать из страны беженцев, которые проникли на территорию республики через границу с Россией.

Их будут отправлять назад в РФ, уточнила она. При этом представители финской стороны не должны будут объяснять свои действия. Однако данный закон не распространяется на детей и инвалидов, а также тех, кто может подвергнуться на родине смертной казни или пыткам.

