Финляндия ограничит движение прогулочных судов на границе с РФ с 15 апреля

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Финляндия введет дополнительные ограничения на границе с РФ, связанные с движением прогулочных судов, с 15 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы РФ.

"Движение по Сайменскому каналу через "Нуйямаа" будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска "Хаапасаари" и "Сантио", – отметило ведомство.

Служба напомнила, что Финляндия уже приняла решение о продлении полного закрытия всех сухопутных пунктов пропуска на границе до особого распоряжения.

Финляндия закрыла КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля" в прошлом году. Решение было принято для пресечения незаконного въезда на территорию страны, уточнял начальник пограничной службы Маркку Хассинен.

После этого стало известно, что в МВД Финляндии предложили выделить 74 миллиона евро, которые могли бы быть направлены на ускорение процесса по возведению забора на границе с РФ. Планируется, что финансовая помощь позволит завершить строительство до 2026 года.

