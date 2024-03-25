Погранслужба Финляндии прокомментировала опустение территории возле границы с РФ

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Забор на границе с РФ и применение самых передовых технологий не смогут заменить людей. Об этом замкомандующего погранслужбой Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен сообщил в интервью Yle.

По его словам, проживающие на приграничных территориях жители в числе первых замечают подозрительных лиц на границе, после чего обращаются в погранслужбу. Ахтиайнен добавил, что отток граждан из этих земель способен отразиться на общей ситуации на границе с РФ.

Вместе с тем он указал, что пограничный забор длиной в 200 километров не перекрывает границу до конца. Подобное ограничение не станет сильным препятствием на пути нелегалов, подчеркнул Ахтиайнен.

Ранее МВД Финляндии выступило с идеей выделить 74 миллиона евро на ускоренное строительство ограждения на границе с российской стороной. Пограничникам ведомство намерено предоставить около 86 миллионов евро. Министерство такое решение объяснило дополнительными расходами на меры по усилению пограничного контроля.

Финляндия закрыла КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля" в прошлом году. Решение было принято для пресечения незаконного въезда на территорию страны, заявил начальник пограничной службы Маркку Хассинен.