МВД Финляндии выделит 74 млн евро на ускоренное возведение забора на границе с РФ

Фото: ТАСС/IMAGO/Lauri Heino

МВД Финляндии предлагает выделить 74 миллиона евро на ускоренное возведение ограждения на границе с Россией, сообщает ТАСС.

Всего же министерство хочет выделить пограничникам дополнительно свыше 86 миллионов евро в связи с тем, что "меры по усилению пограничного контроля, принятые после закрытия пунктов пропуска через границу, вызывают дополнительные расходы для пограничной службы".

МВД страны собирается ускорить строительство заграждения на границе с Россией, чтобы все работы завершились к 2026 году. В период с 2024 по 2026 год намерены построить около 200 километров заграждения на восточной границе Финляндии с РФ. Большая часть ограды расположится в юго-восточной части границы.

В прошлом году Финляндия решила закрыть КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля".

Начальник пограничной службы Маркку Хассинен объяснил, что такое решение было принято с целью пресечь незаконный въезд лиц на территорию страны.

В Финляндии предложили запретить двойное гражданство с Россией