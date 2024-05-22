МИД Финляндии проработает детали идеи РФ о границе в Балтийском море

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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя предложение Минобороны РФ уточнить линию госграницы в Балтийском море, заявила, что страна рассчитывает на следование России положениям Конвенции ООН. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

Валтонен отметила, что ведомство планирует проработать детали. Она также напомнила, что Конвенция ООН по морскому праву включает данные об определении морских зон прибрежных государств и об их пересмотре.

Ранее в Минобороны РФ предложили утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море. В случае реализации инициативы акватория сможет использоваться в качестве внутренних морских вод страны.

До этого финский депутат Мики Аалтола предложил ограничить доступ РФ к Калининграду. Он заявил, что РФ якобы мешает осуществлять западным странам авиаперевозки над Балтикой.

