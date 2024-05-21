Кабмин Финляндии представит законопроект для открытия КПП на границе с РФ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Правительство Финляндии представит законопроект "О выдворении", позволяющий открыть КПП на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент правительственных коммуникаций.

Законопроект был создан с целью предотвратить так называемую инструментальную миграцию на границе с РФ. 15 марта он впервые был представлен для общественного обсуждения. Тогда законопроект получил более 50 замечаний от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детского фонда ООН и других.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что после принятия законопроекта о выдворении просителей убежища страна сможет частично открыть КПП на границе с РФ. Он также добавил, что со стороны РФ на границе находятся тысячи людей, которые хотят попасть в страну.

Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября 2023 года. Власти Финляндии приняли это решение в целях пресечения незаконного въезда на территорию страны.

