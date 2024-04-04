Кабмин Финляндии продлил закрытие КПП на границе с РФ "до дальнейшего уведомления"

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Правительство Финляндии "до дальнейшего уведомления" продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 15 апреля. Об этом сказано в решении департамента правительственных коммуникаций, размещенном на сайте по итогам заседания.

В заявлении уточнили, что данная мера затронет всю восточную границу Финляндии с Россией. При этом решение будет в силе до дальнейшего уведомления, однако не дольше, чем нужно.

Также Финляндия закрывает для туристов пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. По информации кабмина, это связано с тем, что миграция с наступлением весны может распространиться на морское движение.

Финляндия закрыла КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля" в прошлом году. Решение было принято для пресечения незаконного въезда на территорию страны, уточнял начальник пограничной службы Маркку Хассинен.

После этого стало известно, что в МВД Финляндии предложили выделить 74 миллиона евро, которые могли бы быть направлены на ускорение процесса по возведению забора на границе с РФ. Планируется, что финансовая помощь позволит завершить строительство до 2026 года.

