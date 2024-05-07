МО Финляндии допустило открытие границы с РФ после принятия закона о беженцах

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Российско-финляндская граница может открыться сразу после вступления в силу закона о беженцах, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон", – цитирует его портал ESaimaa.

Предполагается, что законодательная норма ограничит прием просителей убежища, которые появляются со стороны границы с РФ. Хяккянен указал, что документ поступит в местный парламент в течение одной-двух недель.



Финляндия в целях пресечения незаконного въезда на территорию страны закрыла 4 КПП на границе с Россией 18 ноября 2023 года. Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября.

В апреле 2024 года финский кабмин продлил закрытие контрольно-пропускных пунктов до дальнейшего уведомления. Позднее русскоязычное общество в Финляндии заявило, что готовится подать апелляцию в ЕСПЧ из-за решения о закрытии границы.

