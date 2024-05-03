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России могут перекрыть доступ в Калининград, так как она якобы мешает осуществлять западным странам авиаперевозки над Балтикой. Об этом сообщил финский политик и кандидат в Европарламент от фракции "Национальная коалиция" Мики Аалтола, передает Verkkouutiset.

"Помехи GPS исходят из России и российского острова Калининград, расположенного на берегу Балтийского моря", – объяснил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийская политика дорого обходится Финляндии. Он напомнил, что экономическое сотрудничество с Россией приносило прибыль восточным регионам Финляндии. Однако, уверен Володин, Хельсинки решили лишить свою страну возможности развиваться.

