Володин заявил, что антироссийская политика дорого обходится для Финляндии

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Антироссийская политика дорого обходится Финляндии, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что экономическое сотрудничество с РФ приносило процветание восточным регионам республики. Однако Хельсинки решили опустить железный занавес и наказать свою страну, лишив государство возможности развиваться, уверен он.

"Туристический поток остановился, бизнес закрывается, экономику угробили собственными руками. Муниципалитеты пустеют и начинают исчезать", – добавил Володин.

Он напомнил, что теперь Финляндия просит у Евросоюза 10 миллиардов евро для финансирования приграничных регионов. Он назвал это результатом вступления страны в НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что учения НАТО в Финляндии у границ с Россией носят провокационный характер. Дипломат уточнила, что учения нацелены на то, чтобы продемонстрировать силу Альянса и оказать военное давление на Москву.