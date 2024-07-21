Российские истребители не допустили нарушения границы бомбардировщиками ВВС США

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение российской госграницы парой стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Днем 21 июля средства контроля воздушного пространства зафиксировали над акваторией Баренцева моря групповую воздушную цель, которая двигалась в направлении границы РФ. Чтобы опознать ее и не допустить нарушения государственной границы военнослужащие подняли в воздух истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Представители ведомства отметили, что американские бомбардировщики развернулись при приближении российских истребителей.

"Российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения государственной границы РФ не допущено", – уточнили в Минобороны.

В начале июля истребитель Typhoon коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. Инцидент произошел над районом Эт-Танф сирийской провинции Хомс. Российский летчик своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

