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01 июля, 06:02

Безопасность

Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 перехватил истребитель F-16 Вооруженных сил (ВС) Дании. Кадры перехвата опубликовал телеграм-канал Fighterbomber.

На кадрах видно, как истребитель ВС России сблизился с F-16 ВС Дании по параллельной траектории, заставив того отступить.

"F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым", – отметил автор канала.

Ранее американский политик и правозащитник Аджаму Барака заявил, что в случае размещения переданных украинской стороне F-16 на территории государств Евросоюза они станут законными целями для России. По его мнению, при таком сценарии удары ВС РФ могут быть восприняты как нападение на НАТО и привести в действие статью 5 устава Североатлантического альянса.

Позже помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители будут размещены только на территории Украины.

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