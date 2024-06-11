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11 июня, 06:58

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Политик Барака: истребители F-16 в странах Евросоюза станут законными целями для РФ

Американский политик заявил, что F-16 в странах ЕС будут законными целями для РФ

Фото: 123RF/bogacerkan

Если переданные Киеву истребители F-16 будут размещены в странах Евросоюза, то они станут законными целями для России. Таким мнением поделился американский политик и правозащитник Аджаму Барака на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что при таком сценарии удары ВС РФ могут привести в действие статью 5 устава Североатлантического альянса и быть восприняты как нападение на НАТО.

"Друзья, руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти", – обратился Барака к своим подписчикам.

Ранее глава авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что некоторые американские истребители F-16, которые Украина получила от западных государств, планируется разместить на авиабазах за границей.

В ответ на это председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что истребители F-16 и аэродромы за пределами Украины будут законной целью в случае их участия в боевых вылетах.

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