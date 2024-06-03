Джабаров: Москва собьет истребители F-16, если они попытаются ударить по РФ

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У Москвы есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они попытаются ударить по российской территории. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он отметил, что отечественные самолеты ничем не хуже, а то и сильнее. Также он считает, что F-16 будут базироваться на Украине, в Румынии или Польше, а не будут взлетать в Нидерландах и лететь в Россию. У РФ есть все возможности, чтобы защититься от нидерландских истребителей, сказал сенатор.

Ранее исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна не вводит ограничения на использование Украиной истребителей F-16. По ее словам, 24 воздушных судна, которые передадут Киеву, могут использоваться для ударов по целям в РФ.

В свою очередь, глава МИД Дании Лекке Расмуссен заявил, что страна разрешит Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по российской территории. Он указал, что возможные атаки в отношении военных объектов в РФ являются частью самообороны.

