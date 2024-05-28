Лябиб: Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году

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Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году, сообщила в эфире радио RTL глава МИД королевства Аджа Лябиб.

По ее словам, первые самолеты могут поступить до конца текущего года.

Владимир Зеленский приехал в Бельгию 28 мая, чтобы встретиться с премьер-министром страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер, а также подписать соглашение о безопасности.

После подписания двустороннего соглашения о безопасности украинский президент отправится на военный аэропорт Мелсбрук, где встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16.

16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. По его словам, соглашение будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности.

Спустя несколько дней Киевом были подписаны двусторонние соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией.

