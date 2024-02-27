27 февраля, 11:18Политика
Премьер Словакии заявил, что на встрече по Украине в Париже не было ни слова о мире
Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо разочаровала встреча по ситуации на Украине, которая прошла в Париже. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Он отметил, что на конференции не прозвучало ни одного слова о мире на Украине. В основном, по его словам, обсуждалась инициатива по отправке военных в Киев, которую поддержали уже некоторые европейские страны.
"Встреча была военной: любой ценой поддерживать боевые действия, любой ценой сделать все, чтобы они продолжались", – уточнил он в своем видеообращении по результатам встречи в Париже.
Ранее Фицо сообщил, что несколько стран Евросоюза (ЕС) и НАТО планируют на основе двусторонних соглашений направить военнослужащих на Украину. При этом, по его словам, такие действия не помогут добиться уступок с российской стороны, а лишь поспособствуют обострению конфликта. Кроме того, он добавил, что не планирует отправлять своих военных на Украину.
До этого, в ноябре 2023 года, новое правительство Словакии не стало принимать предложение предыдущего кабмина, который просил направить очередной пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.
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