Премьер Словакии заявил, что страны НАТО могут отправить военных на Украину

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Несколько стран Евросоюза (ЕС) и НАТО планируют на основе двусторонних соглашений направить военнослужащих на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности республики, передает РИА Новости.

"Для меня сегодняшняя встреча в Париже является подтверждением того, что стратегия Запада на Украине провалилась. Но я хочу быть к нему конструктивно подготовлен, несмотря на то, что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже", – уточнил он.

При этом, по его словам, такие действия ЕС и НАТО не помогут добиться уступок с российской стороны, а лишь поспособствуют обострению конфликта. Также он подчеркнул, что его страна не сможет помешать странам заключить это соглашение с Украиной. Однако, как утверждает Фицо, цель европейских государств по оказанию давления на Россию явно не будет достигнута.

Кроме того, премьер Словакии добавил, что он не планирует отправлять своих военных на Украину.

Ранее премьер-министр Словакии сообщил, что Украина будет вынуждена отдать России часть территории для прекращения конфликта. Как он утверждает, кризис между Москвой и Киевом должен завершиться хоть болезненным, но компромиссом.

До этого, в ноябре прошлого года, новое правительство Словакии отказалось принять предложение предыдущего кабмина, который требовал направить очередной пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.



Словакия остановила военную помощь Украине