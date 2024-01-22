Премьер Словакии заявил, что Украине придется отдать часть территории

Фото: 123RF/sylv1rob1

Украине придется отдать России часть территории для прекращения конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью местному телевидению. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его мнению, конфликт должен закончиться очень болезненным компромиссом.

"Чего украинцы ждут? Что россияне уйдут из Донбасса или из Крыма? Это нереально", – уверен Фицо.

Он также считает, что конфликт не может быть решен военным путем.

20 января Фицо заявил, что на встрече с коллегой из Украины Денисом Шмыгалем планирует сообщить ему о блокировании принятия страны в НАТО. Он уточнил, что будет пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны.

Встреча с украинским премьером состоится 24 января в Ужгороде. Словацкий политик планирует передать ему список с гуманитарной помощью, однако также подтвердит, что не будет передавать никакого оружия с государственных складов и от армии.

В ноябре 2023 года новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить новый пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.

Позже Фицо рассказал, что выделение Киеву 50 миллиардов евро в рамках многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы повлечет сотни тысяч жертв. Он предсказал, что к этому времени 50 миллиардов бы "пропали", а "с каждой стороны на 100 тысяч мертвых солдат стало бы больше", однако никто не сдвинулся бы со своего места.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины