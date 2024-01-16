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Одержать победу над россиянами невозможно, поскольку страна всегда защищала свои интересы. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

Как считает глава РФ, предателям никогда не удастся победить. Президент сказал, что те, кто пытается предать традиции собственного народа, уже заранее потерпели неудачу. В частности, президент назвал предателям тех, кто подает сигналы НАТО.

"Жителям Украины закомпостировали мозги, говорят про какую-то "самостийность". Да на нее никто и не покушался никогда", – добавил Путин.

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что конфликт между Россией и Украиной не закончится даже в 2025 году. Он отметил, что в НАТО ожидают затяжного конфликта, в котором еще будут наступления и контрнаступления, с "завоеванием и потерей территорий". По его словам, Альянс будет продолжать поддержку украинцев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией. Политик уверен, что у Украины нет сил, чтобы перевернуть военную ситуацию и провести контрнаступление. Кроме того, Фицо не верит в военное урегулирование конфликта на Украине.

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