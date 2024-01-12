Замгенсека НАТО заявил, что конфликт России и Украины не закончится даже в 2025 году

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Конфликт между Россией и Украиной не закончится даже в 2025 году. Такое мнение выразил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

"Этого не произойдет в 2024 году, возможно, даже в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом", – заявил он в ответ на вопрос о сроках завершения конфликта.

Джоанэ отметил, что в НАТО ожидают затяжного конфликта, в котором еще будут наступления и контрнаступления, с "завоеванием и потерей территорий". По его словам, Альянс будет продолжать поддержку украинцев.

Замгенсека НАТО также призвал не допустить возможного приближения российских военных к румынской границе.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно передать Украине все мировое вооружение и все денежные средства, однако она все равно не выиграет в конфликте с Россией. Политик уверен, что у Украины нет сил, чтобы перевернуть военную ситуацию и провести контрнаступление. Кроме того, Фицо не верит в военное урегулирование конфликта на Украине.

До этого сообщалось, что подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви, являющийся одним из главных экспертов в шведских СМИ по теме Украины и обещавший ВСУ победу в 2023 году, отбросил свой оптимизм и признал неправоту после провала украинского контрнаступления.

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