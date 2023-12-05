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Россия не отвергает предложения о переговорах с Украиной на территории западной страны. Однако главное, чтобы Запад и Киев были готовы к конструктивному диалогу с Москвой. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник.

"Мы ни за кем бегать не собираемся", – отметил собеседник газеты.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российская сторона ценит стремление Венгрии, заявившей о готовности стать посредником в переговорах, содействовать прекращению кровопролития на Украине.

Тем не менее, подчеркнул дипломат, на Украине по-прежнему действует запрет на ведение переговоров с Россией. Западные страны также не демонстрируют стремления к переговорам, фактически обеспечивая продолжение конфликта.

Ранее СМИ сообщали о том, что 51% опрошенных жителей восточной Украины заявили о готовности к компромиссам в ходе переговоров с Россией. В целом по стране 44% украинцев выступили за компромисс, а 48% – за отказ от переговоров и продолжение боевых действий.

До этого научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев допустил, что переговоры с Украиной могут провести после президентских выборов в РФ, которые запланированы на март 2024 года.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине